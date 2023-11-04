Во Владимире открывается уникальная экспозиция, посвященная стоянке древних людей Сунгирь.
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Во Владимире открывается уникальная экспозиция, посвященная стоянке древних людей Сунгирь.
В Музейном центре «Палаты» стартует работа постоянной выставки «Сунгирь. Верхний палеолит на северо-востоке русской равнины».
Экспозиция посвящена уникальному археологическому эпохи каменного века — стоянке, открытой исследователями под Владимиром в 1955 году.
Сунгирь получила мировую известность после обнаружения там невероятно богатых захоронений времени палеолита. Были найдены следы очага, кости мамонта, северного оленя, бизона, песца, а еще — целая россыпь орудий из кремня.
В 60-е же обнаружены два захоронения: в одном 180-сантиметровый скелет мужчины 50–55 лет, а в другом - мальчики, 9–10 и 12–14 лет. Истлевшая одежда была украшена бусинами из бивня мамонта и клыков хищников.
На выставке во Владимире (Музейном центре «Палаты») демонстрируются археологические находки из раскопок стоянки, палеонтологические материалы, подлинные вещи, принадлежавшие первым исследователям памятника.
Впервые выставлены — фигурка лошадки, прорезные диски и другие культовые предметы, не экспонировавшиеся ранее.
«Изюминка» коллекции ВСМЗ — копье длиной почти 2,5 м, созданное по уникальной первобытной технологии: кроманьонцы из Сунгиря умели выпрямлять бивни мамонта. Специалисты Всероссийского художественного научно-реставрационного центра им. И.Э.Грабаря завершили полную научную реставрацию в этом году.
Выставка расскажет и о людях, тесно связанных с памятником — первооткрывателях, археологах, а также о научном поиске.
Официальное открытие постоянной экспозиции - 11 ноября 2023 года. На мероприятии ожидается министр культуры РФ - Ольга Любимова, об этом сообщает "Российская газета".
Фото: https://vladmuseum.ru/
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