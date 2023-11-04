Во Владимире открывается уникальная экспозиция, посвященная стоянке древних людей Сунгирь. В...

Во Владимире открывается уникальная экспозиция, посвященная стоянке древних людей Сунгирь.В Музейном центре «Палаты» стартует работа постоянной выставки «Сунгирь. Верхний палеолит на северо-востоке русской равнины».Экспозиция посвящена уникальному археологическому эпохи каменного века — стоянке, открытой исследователями под Владимиром в 1955 году.Сунгирь получила мировую известность после обнаружения там невероятно богатых захоронений времени палеолита. Были найдены следы очага, кости мамонта, северного оленя, бизона, песца, а еще — целая россыпь орудий из кремня.В 60-е же обнаружены два захоронения: в одном 180-сантиметровый скелет мужчины 50–55 лет, а в другом - мальчики, 9–10 и 12–14 лет. Истлевшая одежда была украшена бусинами из бивня мамонта и клыков хищников.На выставке во Владимире (Музейном центре «Палаты») демонстрируются археологические находки из раскопок стоянки, палеонтологические материалы, подлинные вещи, принадлежавшие первым исследователям памятника.Впервые выставлены — фигурка лошадки, прорезные диски и другие культовые предметы, не экспонировавшиеся ранее.«Изюминка» коллекции ВСМЗ — копье длиной почти 2,5 м, созданное по уникальной первобытной технологии: кроманьонцы из Сунгиря умели выпрямлять бивни мамонта. Специалисты Всероссийского художественного научно-реставрационного центра им. И.Э.Грабаря завершили полную научную реставрацию в этом году.Выставка расскажет и о людях, тесно связанных с памятником — первооткрывателях, археологах, а также о научном поиске.Официальное открытие постоянной экспозиции - 11 ноября 2023 года. На мероприятии ожидается министр культуры РФ - Ольга Любимова, об этом сообщает "Российская газета".Фото: https://vladmuseum.ru/Читайте и смотрите также:Участники археологической конференции во Владимире отправились на место раскопок стоянки Сунгирь:https://vladtv.ru/society/148316/В Палатах Владимиро-Суздальского музея-заповедника показали отреставрированное копье, найденное при раскопках в Сунгире:https://vladtv.ru/society/148291/Во Владимирской области мастера возрождают Сунгирскую игрушку:https://vladtv.ru/culture/146849/