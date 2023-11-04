Во Владимире вновь можно будет увидеть Боголюбскую икону Божией Матери. В областной столице...

Во Владимире вновь можно будет увидеть Боголюбскую икону Божией Матери.В областной столице представят Боголюбскую икону Божией Матери. Выставка приурочена к 1000-летию первого письменного упоминания Суздаля.Это не только демонстрация одной иконы, подлинника святыни, а проект в трех залах - все об её создании и реставрации.Икона Боголюбской Богоматери - одна из первых, созданных на Руси. Была написана в 1158-1160-х годах по заказу князя Андрея Боголюбского после чудесного явления ему Богоматери.На восстановление первоначального облика ушло около сотни лет, отметила гендиректор музея-заповедника.Теперь на лик Богородицы владимирцы смогут посмотреть глазами Андрея Боголюбского.Выставка "Икона "Богоматерь Боголюбская. Новое обретение" откроется в "Палатах" в середине января 2024-го года.