Во Владимирской области не хватает педагогов-психологов Информацию об этом на днях опубликовало...

Во Владимирской области не хватает педагогов-психологовИнформацию об этом на днях опубликовало издание РБК.Были опрошены 85 регионов о ситуации с наличием педагогов. Ответы поступили из 40 областей.Отмечается, что нехватка педагогов по математике наблюдается практически в каждом из регионов. Об этом сообщили 35 областей, или 88% от числа давших ответы.Нехватку педагогов русского языка отметили в 31 регионе (78%), английского и других иностранных языков зафиксировали — 29 регионов (73%), литературы — 24 региона (60%), начальных классов — 21 регион (53%), физики — 13 регионов (33%).Что касается учителей начальных классов, то РБК здесь отмечает конкретно наш регион:«… В Тамбовской, Владимирской и Астраханской областях указали на нехватку педагогов-психологов. В Ленинградской области наряду с нехваткой педагогов начальной школы сообщили о потребности в учителях музыки и пения...»В чём причина дефицита учителей?Исходя из информации, опубликованной РБК, причина дефицита учителей заключается в том, что педагогами чаще всего являются молодые женщины, которые могут в какой-то момент решить продолжить образование или уйти в декретный отпуск.Кроме того, у выпускников вузов, готовящих преподавателей, большой выбор сопряженных профессий.Ну, и одна из главных причин — зарплата педагогов. Где-то она совсем небольшая.Правда, в Москве, как сообщили РБК в столичном департаменте образования и науки, с 2010 года средняя заработная плата учителей выросла и составила более 132 000 рублей.Во Владимирской области, конечно, оплата труда учителей «скромнее».В пресс-службе Минпросвещения в ответ на запрос РБК сообщили, что данные вопросы (оплаты труда) относятся к компетенции органов государственной власти регионов и органов местного самоуправления. Правда, в ведомстве отметили, что они находятся и на особом контроле Минпросвещения России.Уточняется, что на сегодняшний день заработная плата учителей складывается из вознаграждения за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, компенсационных и стимулирующих выплат.«Различия по уровню оплаты труда могут быть не только между разными субъектами Российской Федерации, но и между организациями в пределах одного региона...» - отмечает Министерство Просвещения.Фото: pxfuel.com