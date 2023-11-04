Во Владимирской области не хватает педагогов-психологов
Информацию об этом на днях опубликовало...
Во Владимирской области не хватает педагогов-психологов
Информацию об этом на днях опубликовало издание РБК.
Были опрошены 85 регионов о ситуации с наличием педагогов. Ответы поступили из 40 областей.
Отмечается, что нехватка педагогов по математике наблюдается практически в каждом из регионов. Об этом сообщили 35 областей, или 88% от числа давших ответы.
Нехватку педагогов русского языка отметили в 31 регионе (78%), английского и других иностранных языков зафиксировали — 29 регионов (73%), литературы — 24 региона (60%), начальных классов — 21 регион (53%), физики — 13 регионов (33%).
Что касается учителей начальных классов, то РБК здесь отмечает конкретно наш регион:
«… В Тамбовской, Владимирской и Астраханской областях указали на нехватку педагогов-психологов. В Ленинградской области наряду с нехваткой педагогов начальной школы сообщили о потребности в учителях музыки и пения...»
В чём причина дефицита учителей?
Исходя из информации, опубликованной РБК, причина дефицита учителей заключается в том, что педагогами чаще всего являются молодые женщины, которые могут в какой-то момент решить продолжить образование или уйти в декретный отпуск.
Кроме того, у выпускников вузов, готовящих преподавателей, большой выбор сопряженных профессий.
Ну, и одна из главных причин — зарплата педагогов. Где-то она совсем небольшая.
Правда, в Москве, как сообщили РБК в столичном департаменте образования и науки, с 2010 года средняя заработная плата учителей выросла и составила более 132 000 рублей.
Во Владимирской области, конечно, оплата труда учителей «скромнее».
В пресс-службе Минпросвещения в ответ на запрос РБК сообщили, что данные вопросы (оплаты труда) относятся к компетенции органов государственной власти регионов и органов местного самоуправления. Правда, в ведомстве отметили, что они находятся и на особом контроле Минпросвещения России.
Уточняется, что на сегодняшний день заработная плата учителей складывается из вознаграждения за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, компенсационных и стимулирующих выплат.
«Различия по уровню оплаты труда могут быть не только между разными субъектами Российской Федерации, но и между организациями в пределах одного региона...» - отмечает Министерство Просвещения.
Фото: pxfuel.com