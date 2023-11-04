Во Владимирской области торжественно открыли скульптурную композицию «Ковровские...

Во Владимирской области торжественно открыли скульптурную композицию «Ковровские оружейники».Рядом с музеем «Ковров-город оружейной славы» 4 ноября открыли композицию, который состоит из шести фигур выдающихся конструкторов-оружейников - Василия Дегтярева, Владимира Федорова, Георгия Шпагина, Сергея Симонова, Семена Владимирова и Петра Горюнова.Автор композиции - Михаил Блинов. Изначально его эскизы были созданы по фотографиям.Образ Василия Дегтярева автор изобразил - в движении: великий конструктор объясняет что-то важное своим коллегам, а другие его внимательно слушают.Важно:В годы Великой Отечественной войны на заводе в Коврове было изготовлено свыше миллиона двухсот тысяч единиц разнообразного оружия. Многие образцы представлены в музее.Сегодня же (в День народного единства) в Коврове состоялось официальное открытие скульптурной композиции «Ковровские оружейники». В церемонии открытия принимали участие глава города — Елена Фомина, председатель совета народных депутатов Коврова и министр экономического развития и промышленности Владимирской области — Сергей Сидорин, а также председатель народных депутатов Коврова (бывший глава города, 2014-2019 гг.) — Анатолий Зотов.Фото: Вера Куликова, ГТРК «Владимир»