Жителей Владимирской области предупредили о сильных магнитных бурях в ноябре. По данным...

Жителей Владимирской области предупредили о сильных магнитных бурях в ноябре.По данным Лаборатории солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения (ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН), в ноябре 2023 года на Землю обрушатся сразу несколько магнитных бурь.В последних числах, по прогнозу учёных, нас ждёт 5-балльный шторм.Если верить специалистам, то нагрузка на магнитное поле Земли в ноябре будет распределяться следующим образом:9 ноября — ощутимая магнитная буря (4 балла);22 ноября — ощутимая магнитная буря (4 балла);24 и 25 ноября — ощутимая магнитная буря (4-5 баллов);26–27 ноября — сильная магнитная буря (5 баллов).Симптомы, которые чаще других проявляются во время магнитных бурь:головные боли;скачки артериального давления;головокружение;учащённое сердцебиение;затруднённое дыхание;нарушения сна иногда вплоть до бессонницы и др.Возможно ли снизить метеозависимость и улучшить свое самочувствие?В неблагоприятные дни нужно щадить свой организм. Советы для улучшения самочувствия простые:1. Воздержитесь от сладкого. В период магнитной бури в организме происходит белково-жировой тип обмена веществ. Повышенное количество углеводов ухудшает самочувствие и снижает тонус.2. В рацион необходимо вводить продукты, которые содержат большое количество природных антиоксидантов. Это: овёс, свежие растительные масла, растительно-белковая пища.3. Рекомендуется исключить из меню всё жареное.4. Следует уменьшить физические нагрузки. Углеводный обмен в неблагоприятные дни снижается, мышечные усилия даются с трудом.5. Категорически противопоказан алкоголь.На заметку!В неблагоприятные дни некоторые специалисты рекомендуют включить в рацион капусту. Она улучшает жировой обмен, а винно-каменная кислота препятствует отложению холестерина.Фото: pxfuel.com