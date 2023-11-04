Жителей Владимирской области предупредили о сильных магнитных бурях в ноябре.
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Жителей Владимирской области предупредили о сильных магнитных бурях в ноябре.
По данным Лаборатории солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения (ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН), в ноябре 2023 года на Землю обрушатся сразу несколько магнитных бурь.
В последних числах, по прогнозу учёных, нас ждёт 5-балльный шторм.
Если верить специалистам, то нагрузка на магнитное поле Земли в ноябре будет распределяться следующим образом:
9 ноября — ощутимая магнитная буря (4 балла);
22 ноября — ощутимая магнитная буря (4 балла);
24 и 25 ноября — ощутимая магнитная буря (4-5 баллов);
26–27 ноября — сильная магнитная буря (5 баллов).
Симптомы, которые чаще других проявляются во время магнитных бурь:
головные боли;
скачки артериального давления;
головокружение;
учащённое сердцебиение;
затруднённое дыхание;
нарушения сна иногда вплоть до бессонницы и др.
Возможно ли снизить метеозависимость и улучшить свое самочувствие?
В неблагоприятные дни нужно щадить свой организм. Советы для улучшения самочувствия простые:
1. Воздержитесь от сладкого. В период магнитной бури в организме происходит белково-жировой тип обмена веществ. Повышенное количество углеводов ухудшает самочувствие и снижает тонус.
2. В рацион необходимо вводить продукты, которые содержат большое количество природных антиоксидантов. Это: овёс, свежие растительные масла, растительно-белковая пища.
3. Рекомендуется исключить из меню всё жареное.
4. Следует уменьшить физические нагрузки. Углеводный обмен в неблагоприятные дни снижается, мышечные усилия даются с трудом.
5. Категорически противопоказан алкоголь.
На заметку!
В неблагоприятные дни некоторые специалисты рекомендуют включить в рацион капусту. Она улучшает жировой обмен, а винно-каменная кислота препятствует отложению холестерина.
Фото: pxfuel.com