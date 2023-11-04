Жителей Владимирской области приглашают принять участие в Большом этнографическом...

Жителей Владимирской области приглашают принять участие в Большом этнографическом диктанте.Международная просветительская акция знакомит с богатой культурой народов, проживающих на территории России.С 3 по 8 ноября все желающие смогут стать участниками «Большого этнографического диктанта», который пройдёт в онлайн-формате на сайте www.miretno.ru.Чтобы принять участие, необходимо:Зайти на сайт https://miretno.ru/с 3 по 8 ноября.Выбрать раздел «Пройти диктант».Заполнить контактные данные.Ответить на вопросы.Скачать сертификат участника.Как сообщает пресс-служба Правительства Владимирской области, тест состоит из 30 вопросов.Время прохождения диктанта - 45 минут.Максимальная сумма баллов за выполнение всех заданий – 100.Известно, что большой этнографический диктант сейчас пишут по всей стране и за её пределами.Участниками Акции ежегодно становятся миллионы жителей России и зарубежных государств независимо от возраста, образования, вероисповедания и гражданства.Фото: pxfuel.com