Жителей Владимирской области приглашают принять участие в Большом этнографическом...
Жителей Владимирской области приглашают принять участие в Большом этнографическом диктанте.
Международная просветительская акция знакомит с богатой культурой народов, проживающих на территории России.
С 3 по 8 ноября все желающие смогут стать участниками «Большого этнографического диктанта», который пройдёт в онлайн-формате на сайте www.miretno.ru.
Чтобы принять участие, необходимо:
Зайти на сайт https://miretno.ru/
с 3 по 8 ноября.
Выбрать раздел «Пройти диктант».
Заполнить контактные данные.
Ответить на вопросы.
Скачать сертификат участника.
Как сообщает пресс-служба Правительства Владимирской области, тест состоит из 30 вопросов.
Время прохождения диктанта - 45 минут.
Максимальная сумма баллов за выполнение всех заданий – 100.
Известно, что большой этнографический диктант сейчас пишут по всей стране и за её пределами.
Участниками Акции ежегодно становятся миллионы жителей России и зарубежных государств независимо от возраста, образования, вероисповедания и гражданства.
Фото: pxfuel.com