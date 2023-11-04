Жители и гости Владимира смогут увидеть кулачные бои «Стенка на стенку». Сегодня (4 ноября) всех...

Жители и гости Владимира смогут увидеть кулачные бои «Стенка на стенку».Сегодня (4 ноября) всех жителей и гостей областного центра организаторы приглашают на Соборную площадь к 12:00. Там пройдет интересное спортивно-развлекательное мероприятие «Русские традиции».В программе: шапочные бои, сражение на мечах, стрельба из лука, бои на подушках, перетягивание каната и другие русские забавы.Для всех участников будет работать полевая кухня.Кульминацией станут кулачные бои «Стенка на стенку» в формате «50 на 50».Организаторами и партнерами праздника выступили хуторское казачье общество «Владимир», «Русское общество», федерация традиционных видов спорта «Двуглавый Орел», спортивный центр «Росич», объединение «Наши Люди» и фольклорный коллектив «Владимирская вечора».Праздник обещает быть интересным! Отмечается, что «вход» — свободный для всех.Фото: https://triptonkosti.ru/19-foto/kulachnyj-boj-kartina.html