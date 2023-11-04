Зима задерживается: как долго во Владимирской области будет царить аномальное...

Зима задерживается: как долго во Владимирской области будет царить аномальное тепло?Метеорологическая зима в Центральной России опоздает на несколько недель, предупреждают специалисты.Устойчивый снежный покров сформируется лишь в конце ноября, сообщает центр погоды «Фобос».Ранее в октябре научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, в свою очередь, рассказал, что начинается«предзимье» — метеорологический сезон с частой облачностью, осадками и неустойчивой погодой.В «Фобосе» отметили, что в Европейской России этой осенью сложились нестабильные погодные условия. Причиной такой аномалии стало «взаимодействие» циклона и антициклона.Так что тёплый ноябрь нас ещё «порадует» своими сюрпризами!5 ноября (в воскресенье) во Владимире (и во Владимирской области) ожидается до +11°C тепла. После обеда прогнозируются осадки в виде дождя.Атмосферное давление в течение дня начнёт снижаться с 750 до 741 мм ртутного столба.Ветер ожидается — сильный, до 7 метров в секунду. Направление — южное и юго-восточное.Ночью столбики термометров опустятся до +7°C.Народный прогноз погоды на 5 ноября:«Если выпал снег и не тает - зима будет теплой»;«Тучи на закате окрашиваются в яркий цвет - ждите непогоды»;«На Якова с неба сыпется мелкая «крупа» – 22 ноября наступит настоящая зима».Фото: pxfuel.com