Мужчина, устроивший стрельбу в Перми, находился в состоянии наркотического опьянения. Ранее он уже был судим. В результате погибла женщина и получил ранение мужчина.

Мужчина, устроивший стрельбу в Перми, находился в состоянии наркотического опьянения.Инцидент произошел около четырех часов утра на пересечении улиц Вильямса и Писарева. Как сообщили ТАСС в пресс-службе губернатора Пермского края, 50-летний злоумышленник начал стрелять в квартире, затем вышел на улицу и открыл стрельбу по прохожим.В результате погибла женщина и получил ранение мужчина. По информации источника в правоохранительных органах, погибшая была женой стрелка. При задержании был ранен сотрудник Росгвардии. Также выстрелами были повреждены припаркованные рядом машины.Преступник успел произвести восемь выстрелов. Оружием он завладел незаконно. По предварительным данным, он находился в состоянии наркотического опьянения. Ранее он уже был судим.Губернатор Пермского края Максим Решетников распорядился оказать всестороннюю помощь раненым.