Голливудская звезда Анджелина Джоли после развода с Брэдом Питтом завела роман с женщиной. Ее избранницей стала актриса Эван Рейчел Вуд, пишет журнал Woman`s Day.

Голливудская звезда Анджелина Джоли завела роман с женщиной. Ее избранницей стала актриса Эван Рейчел Вуд, пишет журнал Woman`s Day.Как сообщил изданию неназванный источник, Джоли старается держать эти отношения в секрете, однако близким друзьям она призналась, что "завязала с мужчинами" и впервые за долгое время очень счастлива.Джоли познакомилась с Вуд 10 лет назад. Они снова встретились несколько месяцев назад в студии Disney во время озвучки фильма "Малефисента: Владычица Тьмы" и "Холодное сердце – 2".Вуд ранее встречалась с рок-музыкантом Мэрилином Мэнсоном и была замужем за британским актером Джеми Беллом, однако не скрывала свою бисексуальность.Посмотреть эту публикацию в InstagramПубликация от Evan Rachel Wood (@evanrachelwood) 30 Окт 2019 в 1:08 PDTДжоли официально развелась с актером Брэдом Питтом в апреле нынешнего года. На развод она подала в сентябре 2016-го. Их брак просуществовал всего два года, хотя до этого актеры долго жили вместе и воспитывали шестерых детей.В сентябре сообщалось, что Питт нашел новую подругу: ею стала Сат Хари Халса — дизайнер-ювелир и по совместительству духовная целительница. Сам актер, впрочем, эти сведения не подтвердил.