Атомный флот отпраздновал день рождения. Ему исполнилось 60 лет. Об этом сообщает ГТРК Мурман.

Атомный флот отпраздновал день рождения. Ему исполнилось 60 лет. Об этом сообщает ГТРК "Мурман". В 1959 году Министерству морского флота был сдан и затем введен в эксплуатацию ледокол "Ленин". Он стал первым в мире надводным судном, имеющим на борту ядерную силовую установку.В Мурманске прошло торжественное собрание, на котором собрались руководители подразделений, а также рядовые сотрудники. Глава "Атомфлота" Мустафа Кашка поздравил всех присутствующих с праздником. Он призвал не забывать легендарное прошлое атомной отрасли и заявил, что в наши дни предприятие активно развивается и обновляется. Появляется новое оборудование, растет количество заказов. Молодежь с удовольствием приходит работать в атомный флот.Поздравительные адреса и телеграммы поступили не только от партнеров и друзей, но и из правительства Мурманской области, а также парламента региона. По словам гендиректора ФГУП "Атомфлот", ветеранами атомного ледокольного флота сделано очень многое. Теперь есть кому передать опыт и доверить новейшие корабли.