Пятнадцать человек пострадали в аварии с участием пассажирского автобуса в Саратове. Последствия ДТП сняли на видео.

Пятнадцать человек пострадали в аварии с участием пассажирского автобуса в Саратове, сообщили в региональном управлении ГИБДД. Последствия ДТП сняли на видео.Утром в среду, 4 декабря, следовавший по маршруту №6 автобус на скорости врезался в столб в районе дома 24 на улице Орджоникидзе. По предварительным данным, водитель не справился с управлением на заснеженной дороге.Первоначально сообщалось об 11 пострадавших, позже их число возросло до 15. Врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести. На кадрах с места видно лежащего на асфальте рядом с автобусом мужчину.Ранним утром в среду в Подмосковье пассажирский автобус столкнулся с грузовиком, травмы получили семь человек. Днем ранее из-за снегопада произошли аварии с участием автобусов в Воронежской, Нижегородской и Белгородской областях, несколько человек были госпитализированы с серьезными травмами.