Легковой автомобиль вылетел с дороги и врезался в остановку общественного транспорта в Симферополе, пострадала одна женщина. Момент наезда попал на видео.

Легковой автомобиль вылетел с дороги и врезался в остановку общественного транспорта в Симферополе, пострадала одна женщина. Момент наезда попал на видео.Авария произошла около 13:30 3 декабря на проспекте Кирова. На кадрах видно, что виновником ДТП стал водитель "Жигулей" — он пошел на обгон автобуса, не посмотрев в зеркала, и одним ударом выбил в проезжей части Dacia Logan. Универсал вылетел на тротуар, сбил несколько человек и протаранил остановку.Одной из пострадавших потребовалась медицинская помощь, девушку увезли в больницу. О характере полученных травм ничего не сообщается.