В Сети ходят слухи о третьей беременности Светланы Лободы. Поводом послужили слова ее старшей дочери.

В Сети ходят слухи о третьей беременности Светланы Лободы. Поводом послужили слова ее старшей дочери.Светлана Лобода счастливая мать двух дочек. У певицы подрастают Ева и Тильда, причем последней весной исполнился только год. Сейчас же в интернете многочисленные поклонники эффектной артистки подозревают, что в скором времени та подарит своим девочкам брата.Поводом послужило видео, которое сама обнародовала Светлана. На нем артистка запечатлена обнимающей старшую дочь Еву. Прижимающаяся к матери девочка чуть слышно призналась, что ждет рождения братика. "Так, тихо!" – немедленно отреагировала Лобода и прекратила съемку. "Ой, мама, ой", – коротко подписала ролик певица.Многочисленные подписчики аккаунта Светланы немедленно заподозрили, что та может быть беременна. Некоторые особо смелые поклонники даже напрямую спросили у нее, не ждет ли она третьего ребенка. А другие начали поздравлять певицу. Однако Светлана Лобода пока никак не прокомментировала догадки фанатов.3 Дек 2019 в 1:34 PSTМатериал дополняется