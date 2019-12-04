Телеведущая с супругом-режиссером отдохнули на Мальдивах. Ксения Собчак похвасталась перед поклонниками неоднозначным видео с пляжа.
Телеведущая с супругом-режиссером отдохнули на Мальдивах. Ксения Собчак похвасталась перед поклонниками неоднозначным видео с пляжа.
Звезда
выложила в "Инстаграм" ролик, в котором предстала в купальнике. На кадрах, снятых
Константином Богомоловым, крупным планом виден округлившийся живот Ксении Собчак.
Супруги мило развлекаются: муж кладет ей на живот рака-отшельника. А тот смешно
убегает или прячется в раковину.
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