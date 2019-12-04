Телеведущая с супругом-режиссером отдохнули на Мальдивах. Ксения Собчак похвасталась перед поклонниками неоднозначным видео с пляжа.

Телеведущая с супругом-режиссером отдохнули на Мальдивах. Ксения Собчак похвасталась перед поклонниками неоднозначным видео с пляжа.Звездавыложила в "Инстаграм" ролик, в котором предстала в купальнике. На кадрах, снятыхКонстантином Богомоловым, крупным планом виден округлившийся живот Ксении Собчак.Супруги мило развлекаются: муж кладет ей на живот рака-отшельника. А тот смешноубегает или прячется в раковину.Материал дополняется