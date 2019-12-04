Нелепая оговорка поющей телеведущей Ольги Бузовой стала новостью номер один в светских хрониках и весь день муссировалась СМИ. По мнению экспертов, это может быть плохим признаком.

Нелепая оговорка поющей телеведущейОльги Бузовой стала новостью номер один в светских хрониках и весь деньмуссировалась СМИ. По мнению экспертов, это может быть плохим признаком.В Сети обсуждают глупую ошибку,которую допустила певица Ольга Бузова со сцены популярной музыкальной премии. Вокалисткатак разволновалась, что перепутала фамилию Народного артиста РСФСР Льва Лещенко. Она назвала его: "Левченко".Этот позорный моментбыстро разлетелся по Сети и вызвал такой общественный резонанс, что ЛьвуВалерьяновичу пришлось вступиться за молодую звезду. Целый день артист объяснялпредставителям прессы, что ничего экстраординарного не случилось и он необижен.За ситуацией наблюдал членэкспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме ВадимМанукян. Происходящее вокруг и Льва Лещенко шокировало общественника. В какой-то момент эксперту дажестало жаль Народного артиста РСФСР. Манукян пристыдил журналистов."Много шума изничего. Абсолютно ничего не стоящая история возвелась в ранг значащего события.Ну перепутала Бузова фамилию Лещенко и перепутала. Я думаю, что с ЛьваВалерьяновича не убудет. Он уже сам об этом высказался. Целые сутки донималичеловека в возрасте расспросами об этой истории. Вот что печально. Видимоинтересных новостей в стране уже не осталось и приходится обсуждать оговорки ", – сказал Вадим Манукян в беседе с "Дни.ру".