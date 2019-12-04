Нелепая оговорка поющей телеведущей
Ольги Бузовой стала новостью номер один в светских хрониках и весь день
муссировалась СМИ. По мнению экспертов, это может быть плохим признаком.
Нелепая оговорка поющей телеведущей
Ольги Бузовой стала новостью номер один в светских хрониках и весь день
муссировалась СМИ. По мнению экспертов, это может быть плохим признаком.
В Сети обсуждают глупую ошибку,
которую допустила певица Ольга Бузова со сцены популярной музыкальной премии. Вокалистка
так разволновалась, что перепутала фамилию Народного артиста РСФСР Льва Лещенко. Она назвала его: "Левченко".
Этот позорный момент
быстро разлетелся по Сети и вызвал такой общественный резонанс, что Льву
Валерьяновичу пришлось вступиться за молодую звезду. Целый день артист объяснял
представителям прессы, что ничего экстраординарного не случилось и он не
обижен.
За ситуацией наблюдал член
экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим
Манукян. Происходящее вокруг и Льва Лещенко шокировало общественника. В какой-то момент эксперту даже
стало жаль Народного артиста РСФСР. Манукян пристыдил журналистов.
"Много шума из
ничего. Абсолютно ничего не стоящая история возвелась в ранг значащего события.
Ну перепутала Бузова фамилию Лещенко и перепутала. Я думаю, что с Льва
Валерьяновича не убудет. Он уже сам об этом высказался. Целые сутки донимали
человека в возрасте расспросами об этой истории. Вот что печально. Видимо
интересных новостей в стране уже не осталось и приходится обсуждать оговорки ", – сказал Вадим Манукян в беседе с "Дни.ру".