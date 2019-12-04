Исследовательский холдинг Ромир обнародовал любопытные данные. Выяснилось, что завсегдатаи ресторанов быстрого питания McDonald’s являются частыми посетителями сайта Дни.ру. Кроме того, ..

Исследовательский холдинг Ромир обнародовал любопытные данные. Выяснилось, что завсегдатаи ресторанов быстрого питания McDonald’s являются частыми посетителями сайта "Дни.ру".Кроме того, заметный интерес пользователи этой категории проявляют к сайтам, связанным со здоровьем. Эти же люди являются активными пользователями мобильных версий поисковых сайтов Яндекса и Google и социальной сети ВКонтакте (мобильная версия в браузере). Стоит отметить, что – крупнейший российский частный холдинг, специализирующийся на маркетинговых, медиа и социально-экономических исследованиях. Компания располагает широкой собственной региональной сетью в России и странах ближнего зарубежья.