Отец певицы Жанны Фриске крайне
возмущен заявлением несостоявшегося зятя Дмитрия Шепелева. Владимир Борисович
Фриске уверил, что с дочерью у него были хорошие отношения.
Отец певицы Жанны Фриске крайне
возмущен заявлением несостоявшегося зятя Дмитрия Шепелева. Владимир Борисович
Фриске уверил, что с дочерью у него были хорошие отношения.
Телеведущий Дмитрий
Шепелев дал большое интервью журналистке Ксении Собчак. Шоумен рассказал о затянувшемся скандале с семьей умершей возлюбленной, певицы Жанны
Фриске. По словам шоумена, его избранница плохо ладила с отцом. Якобы она
предупреждала, что ее родня может принести много неприятностей.
Владимира Фриске заявление
Дмитрия Шепелева вывело из себя. Общаясь с журналистками, родитель артистки не сдержал
эмоций.
"Чтоб он сдох после таких
слов! Мы с дочкой последние два года не отходили друг от друга. И она любила
что папу, что маму больше всего на свете. Эту мразь она ненавидела. Все, не
хочу больше на эту тему говорить", – цитирует Владимира Борисовича .
Отец отметил
также, что его несостоявшийся зять препятствует исполнению решения суда. Фемида обязала телеведущего предоставить возможность бабушке и дедушке общаться с малолетним
сыном певицы Платоном. Между тем Шепелев разными способами препятствует встречам Владимира
Борисовича с внуком.
24 Май 2016 в 10:33 PDT
"То говорит, что он
(Платон. – Прим. ред.) больной, то прячет его куда-то. То говорит приезжать в
деревню в Белоруссии. Мы приехали, а он, оказывается, в Москве", – сообщил отец
.