Отец певицы Жанны Фриске крайне возмущен заявлением несостоявшегося зятя Дмитрия Шепелева. Владимир Борисович Фриске уверил, что с дочерью у него были хорошие отношения.

Отец певицы Жанны Фриске крайневозмущен заявлением несостоявшегося зятя Дмитрия Шепелева. Владимир БорисовичФриске уверил, что с дочерью у него были хорошие отношения.Телеведущий ДмитрийШепелев дал большое интервью журналистке Ксении Собчак. Шоумен рассказал о затянувшемся скандале с семьей умершей возлюбленной, певицы ЖанныФриске. По словам шоумена, его избранница плохо ладила с отцом. Якобы онапредупреждала, что ее родня может принести много неприятностей.Владимира Фриске заявлениеДмитрия Шепелева вывело из себя. Общаясь с журналистками, родитель артистки не сдержалэмоций."Чтоб он сдох после такихслов! Мы с дочкой последние два года не отходили друг от друга. И она любилачто папу, что маму больше всего на свете. Эту мразь она ненавидела. Все, нехочу больше на эту тему говорить", – цитирует Владимира Борисовича .Отец отметилтакже, что его несостоявшийся зять препятствует исполнению решения суда. Фемида обязала телеведущего предоставить возможность бабушке и дедушке общаться с малолетнимсыном певицы Платоном. Между тем Шепелев разными способами препятствует встречам ВладимираБорисовича с внуком.24 Май 2016 в 10:33 PDT"То говорит, что он(Платон. – Прим. ред.) больной, то прячет его куда-то. То говорит приезжать вдеревню в Белоруссии. Мы приехали, а он, оказывается, в Москве", – сообщил отец