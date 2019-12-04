Ответственный секретарь комиссии Единой России по этике Евгений Ревенко прокомментировал сообщения СМИ о позиции его коллеги Александра Петрова по поводу организации труда в Госдуме. Он отметил, что нижняя палата парламента предназначена для работы, а не для жалоб.

Ответственный секретарь комиссии "Единой России" по этике Евгений Ревенко прокомментировал сообщения СМИ о позиции его коллеги Александра Петрова по поводу организации труда в Госдуме. Он отметил, что нижняя палата парламента предназначена для работы, а не для жалоб.Евгений Ревенко подчеркнул, что внимательно ознакомился с публикациями, в которых рассказывалось о позиции депутата Александра Петрова по поводу организации труда в Госдуме, а также об обустройстве его быта в Москве.Ответственный секретарь комиссии "Единой России" по этике поделился своим мнением по этому вопросу."Я убежден, что люди должны стремиться к работе в Думе для защиты интересов людей и принятия качественных законов. Этому должна сопутствовать четкая организация труда и дисциплина", – подчеркнул он. Если же человек не готов мириться с тяготами и лишениями, которые несет с собой работа в нижней палате парламента, то ему стоит подумать об этом до того, как становиться депутатом, добавил ответственный секретарь комиссии "Единой России" по этике.Говоря о Александре Петрове, Евгений Ревенко отметил, что знает его как профессионального, трудолюбивого и опытного депутата. "Мы обсудили с ним данный инцидент", – заметил ответственный секретарь комиссии "Единой России" по этике.Он сообщил, что во время этого разговора Петров рассказал о том, как обстояли дела на самом деле. "Его рассказ об организации труда в Думе и справедливое замечание о том, что в нашей работе организован четкий порядок, многие СМИ подали как жалобу, а не объективную информацию", – передал Евгений Ревенко позицию своего коллеги. "Поэтому призываю журналистов быть более корректными в интерпретациях", – заключил он.