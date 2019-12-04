Российский защитник Вашингтон Кэпиталз Дмитрий Орлов набрал один балл за результативность в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против Сан-Хосе Шаркс. Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу столичных.

Российский защитник "Вашингтон Кэпиталз" Дмитрий Орлов набрал один балл за результативность в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против "Сан-Хосе Шаркс". Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу "столичных"."Акулы" открыли счет на третьей минуте матча, когда отличился Мелькер Карлссон. Но ответ "Вашингтона" стал для хоккеистов "Сан-Хосе" шокирующим – в ответ они получили сразу пять шайб. Якуб Врана и Гарнет Хэтэуэй оформили по дублю, у Джона Карлсона одна шайба. Под конец матча "акулы" усилиями Эвандера Кейна вновь забили, но эта шайба ничего для них не решила.Орлов стал автором результативной передачи на Врану. Александр Овечкин провел на льду 20 минут 10 секунд, Евгений Кузнецов – 18 минут 30 секунд, но отметиться результативными действиями им не удалось.В параллельном матче "Ванкувер Кэнакс" на своем льду обыграл "Оттаву Сенаторз" с аналогичным счетом – 5:2.