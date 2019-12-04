9 декабря в Vegas City Hall пройдет лекция исследователя в области психоэмоциональной генетики и эпигенетики Александра Литвина. Попасть на нее вы сможете совершенно бесплатно с помощью Дни.ру.

9 декабря в Vegas City Hall пройдет лекция исследователя в области психоэмоциональной генетики и эпигенетики Александра Литвина. Попасть на нее вы сможете совершенно бесплатно с помощью "Дни.ру".Александр Литвин – автор популярных книг и статей, отличный лектор и философ. Его выступления отличаются глубоким великолепным языком, что позволяет зрителю переосмыслить свой жизненный опыт, получить новые ориентиры и в полной мере ощутить важность грядущих перемен на планете."Мы должны формировать общество счастливых интуитивных людей, людей, понимающих свою ответственность перед будущими поколениями", – так Литвин объясняет свою миссию.Вечер 9-го декабря будет состоять из общения со зрителями и монолога автора. Александр Литвин ответит на все интересующие вас вопросы.Чтобы попасть на выступление, достаточно выполнить два простых условия:Подпишитесь на @dniruОтметьте в комментариях разных друзейПубликация от (@dniru) 4 Дек 2019 в 4:56 PSTБольше комментариев – больше шансов победить! Напоминаем, что ранее разыгрывались билеты на. История белой розы.