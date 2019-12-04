В преддверии запуска железнодорожного сообщения на Крымском мосту произошло важное событие. Оно приятно удивило жителей полуострова. Украинцы, в свою очередь, не упустили возможности оставить язвительные комментарии.

В преддверии запуска железнодорожного сообщения на Крымском мосту произошло важное событие. Оно приятно удивило жителей полуострова. Украинцы, в свою очередь, не упустили возможности оставить язвительные комментарии.На Крымском мосту заметили двухэтажный пассажирский поезд,на большой скорости движущийся в направлении полуострова. Состав сняли на видеопользователи социальных сетей.На вагонах поезда видна символика "Крымской железнойдороги". Запись проезжающего по Крымскому мосту пассажирского составапоявилась в группе в социальной сети "ВКонтакте" "Керченскиймост".В пресс-службе "Крымской железной дороги"прокомментировали появившееся в Сети видео. Как сообщил помощник гендиректоракомпании Евгений Полончук в комментарии для "Российской газеты", идетобкатка локомотивных бригад.Поезда, которые пойдут по Крымскому мосту, местная железнаядорога получила в октябре текущего года. К началу железнодорожного сообщения попереправе в Крыму будет 166 новых вагонов, включая купейные, плацкартные идвухэтажные.Украинцы в своей привычной манере бросились язвительнокомментировать опубликованное видео. Запуск пустых поездов по вызывает смех,написали местные журналисты. "Хоть бы какие грузы отправляли", -добавили комментаторы.Железнодорожное сообщение по у стартуетв конце декабря. 23 декабря отправится поезд из Санкт-Петербурга в Севастополь,а на следующий день движение начнет состав из Москвы до Симферополя.