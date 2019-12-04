В преддверии запуска железнодорожного сообщения на Крымском мосту произошло важное событие. Оно приятно удивило жителей полуострова. Украинцы, в свою очередь, не упустили возможности оставить язвительные комментарии.
В преддверии запуска железнодорожного сообщения на Крымском мосту произошло важное событие. Оно приятно удивило жителей полуострова. Украинцы, в свою очередь, не упустили возможности оставить язвительные комментарии.
На Крымском мосту заметили двухэтажный пассажирский поезд,
на большой скорости движущийся в направлении полуострова. Состав сняли на видео
пользователи социальных сетей.
На вагонах поезда видна символика "Крымской железной
дороги". Запись проезжающего по Крымскому мосту пассажирского состава
появилась в группе в социальной сети "ВКонтакте" "Керченский
мост".
В пресс-службе "Крымской железной дороги"
прокомментировали появившееся в Сети видео. Как сообщил помощник гендиректора
компании Евгений Полончук в комментарии для "Российской газеты", идет
обкатка локомотивных бригад.
Поезда, которые пойдут по Крымскому мосту, местная железная
дорога получила в октябре текущего года. К началу железнодорожного сообщения по
переправе в Крыму будет 166 новых вагонов, включая купейные, плацкартные и
двухэтажные.
Украинцы в своей привычной манере бросились язвительно
комментировать опубликованное видео. Запуск пустых поездов по вызывает смех,
написали местные журналисты. "Хоть бы какие грузы отправляли", -
добавили комментаторы.
Железнодорожное сообщение по у стартует
в конце декабря. 23 декабря отправится поезд из Санкт-Петербурга в Севастополь,
а на следующий день движение начнет состав из Москвы до Симферополя.