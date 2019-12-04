Владелец разбившегося в Забайкалье автобуса задержан еще на 72 часа. Ингодинский районный суд Читы принял сегодня соответствующее решение в связи с недостаточностью сведений, собранных на подозреваемого.

Владелец разбившегося в Забайкалье автобуса задержан еще на 72 часа. Ингодинский районный суд Читы принял сегодня соответствующее решение в связи с недостаточностью сведений, собранных на подозреваемого.Предприниматель подозревается по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек" УК РФ. Ранее Стрельников не был судим. У него двое несовершеннолетних детей, сообщает ТАСС.Авария произошла 1 декабря. Пассажирский автобус, ехавший из Сретенска в Читу, пробил ограждение моста через реку Куэнга и упал с высоты 12 метров на лед. При этом главный удар пришелся на крышу автобуса. На месте погибли 19 человек, еще 22 человека получили травмы различной степени тяжести.Расследованием занимается центральный аппарат Следственного комитета России. Почему автобус ушел в занос, пока только предстоит установить. По одной из предварительных версий, водитель потерял управление после того, как у автобуса пробило колесо.