Армен Джигарханян, несмотря на регулярное общение с медиками, живет полной жизнью. Легендарный артист уже строит планы на предстоящие зимние праздники.
<a href="https://33live.ru/novosti/04-12-2019-dzhigarxanyan-vstretit-novyj-god-s-byvshej-zhenoj.html" target="_blank">Джигарханян встретит Новый год с бывшей женой</a> - Армен Джигарханян, несмотря на регулярное общение с медиками, живет полной жизнью. Легендарный артист уже строит планы на предстоящие зимние праздники.
[url=https://33live.ru/novosti/04-12-2019-dzhigarxanyan-vstretit-novyj-god-s-byvshej-zhenoj.html]Джигарханян встретит Новый год с бывшей женой[/url] - Армен Джигарханян, несмотря на регулярное общение с медиками, живет полной жизнью. Легендарный артист уже строит планы на предстоящие зимние праздники.