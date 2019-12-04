Местные жители поставили на фиктивный миграционный учет десять иностранных граждан.

Факты нарушений миграционного законодательства выявлены участковыми уполномоченными полиции в ходе проведения профилактических мероприятий.Установлено, что зимой текущего года 49-летняя жительница поселка Колокша направила в территориальный отдел по вопросам миграции уведомление о прибытии иностранного гражданина, указав место его проживания в своей квартире, расположенной в одном из поселков Собинского района. Однако намерения предоставить помещение для проживания у гражданки изначально не было.В аналогичном преступлении подозревается 65-летняя местная жительница, дважды осуществившая фиктивную постановку на учет иностранцев, и 31-летний житель Коврова, направивший в текущем году семь уведомлений о прибытии иностранцев, не имея намерения предоставлять им жилье.В отношении фигурантов отделами дознания ОМВД России по Собинскому району и МО МВД России «Ковровский» возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации).