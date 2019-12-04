Власти Германии высылают двух сотрудников российского посольства. В Министерстве иностранных дел ФРГ уточнили, что такое решение связано с убийством гражданина Грузии в Берлине. Этим ..

Власти Германии высылают двух сотрудников российского посольства. В Министерстве иностранных дел ФРГ уточнили, что такое решение связано с убийством гражданина Грузии в Берлине."Этим шагом правительство ФРГ реагирует на то, что российские власти, несмотря на повторяющиеся, настоятельные требования на высоком уровне, недостаточным образом сотрудничали при расследовании убийства в берлинском Тиргартене", – приводит официальное сообщение .Напомним, 23 августа этого года в Берлине был застрелен гражданин Грузии Зелимхана Хангошвили. По подозрению в убийстве местная полиция задержала россиянина. Позднее зарубежные СМИ предположили, что задержанный мог быть связан с властями России, передает .