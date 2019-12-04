Нападающий Златан Ибрагимович, покинувший Лос-Анджелес Гэлакси, продолжит карьеру в Италии. В январе он присоединится к одному из клубов итальянской Серии А.

Нападающий Златан Ибрагимович, покинувший "Лос-Анджелес Гэлакси", продолжит карьеру в Италии. В январе он присоединится к одному из клубов итальянской Серии А.Шведский футболист сообщил о своем решении продолжить карьеру в Италии. "Скро я присоединюсь к клубу и постараюсь помочь ему вернуться на победный путь, обновить историю. Для меня же это будет новым вызовом. Я найду необходимую мотивацию. Увидимся в Италии", — заявил Ибрагимович.При этом Златан не сказал, где именно он окажется в январе. В числе возможны мест продолжения карьеры называют "Милан", в составе которого шведский нападающий становился чемпионом, "Наполи" и "Болонью".