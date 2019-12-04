Специалисты Росстата подсчитали, во сколько россиянам обойдется традиционный новогодний салат оливье.

Специалисты Росстата подсчитали, во сколько россиянам обойдется традиционный новогодний салат оливье.Оказалось, что за год стоимость продуктов для этого блюда выросла на 4,6 процента. Порция на семью из четырех человек обойдется в 340 рублей вместо 325 рублей, которые были год ранее. А вот тазик на 12 человек будет стоить уже 1 тысяча 20 рублей, сообщает газета "Известия".Для расчетов ведомство традиционно использует следующий набор продуктов: горошек, картофель, консервированные огурцы, куриные яйца, морковь, вареная колбаса, репчатый лук и майонез. Больше всего за год подорожали репчатый лук (на 10 процентов), вареная колбаса и консервированные овощи (по 6 процентов). При этом ожидается, что к концу года стоимость ингредиентов еще больше.Еще одно традиционное для России новогоднее блюдо — селедка под шубой — обойдется дешевле: за четыре порции придется отдать 157 рублей. Стоимость продуктов для нее выросла лишь на 2,6 процента.Ранее эксперты посчитали, что в среднем россияне планируют потратить на новогодний стол около 10 тысяч рублей.