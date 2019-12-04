Бывшая прима Большого театра вновь эпатировала общественность. Анастасия Волочкова умеет завести публику.

Бывшая прима Большоготеатра вновь эпатировала общественность. Анастасия Волочкова умеет завестипублику.Знаменитая балерина не сходитс первых полос желтой прессы. Скандалы, смелые высказывания и дерзкие выходки АнастасииВолочковой никогда не остаются незамеченными. Все это вызывает восторг упоклонников и приступы ярости у злопыхателей.Из-за завистников, кслову, отставной приме приходится закрывать комментарии к публикациям в личном "Инстаграм".Недруги так активны в микроблоге Волочковой, что становится не по себе.Между тем, на злобныевыпады обывателей Анастасии Волочковой плевать. В полной уверенности, что ейвсе завидуют, она выкладывает фото одно провокационнее другого. Поэтому совсемнеудивительно, что ее снимок в прозрачном элементе нижнего белья – кружевномбоди – вызвал массу откликов.Подписчики мужского пола,например, просто сошли с ума от вида балерины. разве что богиней не называли.Боже ну она прекрасна,как ее разлюбить, она великолепно сексуальная❤️ (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Фото супер, но надо поближе !!!!!!❤️❤️❤️👏👏🏼👏", "Молодая, красивая, стройная !!! 👍👍👍👏👏👏🔥😍❤️👌", "Стареет блин, зайка 🤦🏼‍♂️ я не успею наверное вырасти и жениться на нейуже 🤦🏼‍♂️", – писали возбужденные мужчины.4 Дек 2019 в 3:24 PSTОт дам жеполучила порцию критики. От некоторых сообщений под снимком танцовщицы смешнодо слез."Вы хотя бы видели этофото? Там лицо перекошено..", "Очень плохой фотошоп. Кабинка душевая иполотенца "поплыли", "Древняя вы уже Настя, как говно мамонта", "Дряхлаяобвисло все", "Ну вы прям чудовище, ей богу 🤬", – писали завистницы.