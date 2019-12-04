Бывшая прима Большого
театра вновь эпатировала общественность. Анастасия Волочкова умеет завести
публику.
Бывшая прима Большого
театра вновь эпатировала общественность. Анастасия Волочкова умеет завести
публику.
Знаменитая балерина не сходит
с первых полос желтой прессы. Скандалы, смелые высказывания и дерзкие выходки Анастасии
Волочковой никогда не остаются незамеченными. Все это вызывает восторг у
поклонников и приступы ярости у злопыхателей.
Из-за завистников, к
слову, отставной приме приходится закрывать комментарии к публикациям в личном "Инстаграм".
Недруги так активны в микроблоге Волочковой, что становится не по себе.
Между тем, на злобные
выпады обывателей Анастасии Волочковой плевать. В полной уверенности, что ей
все завидуют, она выкладывает фото одно провокационнее другого. Поэтому совсем
неудивительно, что ее снимок в прозрачном элементе нижнего белья – кружевном
боди – вызвал массу откликов.
Подписчики мужского пола,
например, просто сошли с ума от вида балерины. разве что богиней не называли.
Боже ну она прекрасна,
как ее разлюбить, она великолепно сексуальная❤️ (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Фото супер, но надо поближе !!!!!!❤️❤️❤️👏👏🏼👏", "Молодая, красивая, стройная !!! 👍👍👍👏👏👏🔥😍❤️👌", "Стареет блин, зайка 🤦🏼♂️ я не успею наверное вырасти и жениться на ней
уже 🤦🏼♂️", – писали возбужденные мужчины.
4 Дек 2019 в 3:24 PST
От дам же
получила порцию критики. От некоторых сообщений под снимком танцовщицы смешно
до слез.
"Вы хотя бы видели это
фото? Там лицо перекошено..", "Очень плохой фотошоп. Кабинка душевая и
полотенца "поплыли", "Древняя вы уже Настя, как говно мамонта", "Дряхлая
обвисло все", "Ну вы прям чудовище, ей богу 🤬", – писали завистницы.