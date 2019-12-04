В Бразилии начался клубный чемпионат мира по волейболу среди мужских команд. Казанский Зенит проиграл свой первый матч бразильскому Крузейро в трех партиях.

В Бразилии начался клубный чемпионат мира по волейболу среди мужских команд. Казанский "Зенит" проиграл свой первый матч бразильскому "Крузейро" в трех партиях.Казанцы оказали сопротивление бразильцам, но уступили в каждой из трех партий 20:25, 20:25, 22:25). В параллельном матче итальянский "Кучине-Лубе" победил "Аль-Райян" из Катара также 3:0.В турнире принимают участие четыре клуба. На предварительном этапе все команды сыграют между собой, после чего определятся пары полуфиналистов. Первая команда сыграет с четвертой, а вторая – с третьей.