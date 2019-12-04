Министр спорта РФ Павел Колобков озвучил задачу сборной России по футболу. На специально созванной пресс-конференции министр заявил, что команде необходимо пробиться в Топ-10 лучших сборных мира по версии Международной федерации футбола (ФИФА).

Министр спорта РФ Павел Колобков озвучил задачу сборной России по футболу. На специально созванной пресс-конференции министр заявил, что команде необходимо пробиться в Топ-10 лучших сборных мира по версии Международной федерации футбола (ФИФА)."Задача сборной России по футболу – войти в десятку лучших сборных в рейтинге ФИФА, — приводит слова Колобкова ТАСС. – Это сложная задача, потому что в футбол на профессиональном уровне сейчас играют все. Пока у нас все получается".Согласно актуальной версии рейтинга ФИФА российская национальная сборная располагается на 38 строчке. В активе сборной России 1470 очков. Она располагается между Румынией (37 место) и Исландией (39).На данный момент десятое место удерживает команда Колумбии, у которой 1622 очка. Лидером же рейтинга по-прежнему является сборная Бельгии (1765). Далее за ней расположилась Франция (1733) и Бразилия (1712).