Накануне в Париже состоялась церемония вручения награды Золотой мяч 2019 года. В тройке победителей оказались капитан каталонской Барселоны Лионель Месси, защитник Ливерпуля Вирджилу ван Дейк и игрок туринского Ювентуса Криштиану Роналду.

Накануне в Париже состоялась церемония вручения награды "Золотой мяч" 2019 года. В тройке победителей оказались капитан каталонской "Барселоны" Лионель Месси, защитник "Ливерпуля" Вирджилу ван Дейк и игрок туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду.Месси занял почетное первое место, а Роналду, соответственно, замкнул тройку лидеров. Судя по всему, такой расклад событий задел португальского футболиста. Он не явился не церемонию за своей "бронзой".Многих поступок спортсмена возмутил до глубины души. Особенно, бронзового призера Чемпионата мира 1966 года, заслуженного мастера спорта СССР Анзора Кавазашвили.Обладатель кубка считает, что занять третье место в соревновании такого уровня, повод для гордости. Поэтому за такую честь стоит только благодарить, особенно Роналду в его 34 года."Никто не имеет права обижаться, если находится в лидирующей группе. Значит, зазнался мальчик уже. Он на спаде и должен благодарить Бога, честно говоря, что в таком возрасте он в тройку сильнейших попал", – отметил Кавазашвили.По словам Анзора, Лионель и Криштиану уже не протяжении долгого времени остаются лучшими футболистами. Поэтому обижаться никому из них не стоит, сообщает . Заслуженный мастер спорта утверждает, что если они попадают в число лидеров с первого по третье или по пятое место, то это все равно очень достойно.2 Дек 2019 в 3:21 PST"Хотя заметно, что у Роналду в последнее время появилось какое-то свое отношение к выборному методу определения лучшего", – подчеркнул Кавазашвили.