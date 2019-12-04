Официальный курс доллара к рублю на сегодня, 4 декабря, достиг 64,1401 рубля, евро – 71,0608 рубля. Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам, составила 67,2544 рубля. Учитывая ..

Официальный курс доллара к рублю на сегодня, 4 декабря, достиг 64,1401 рубля, евро – 71,0608 рубля. Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам, составила 67,2544 рубля.Учитывая неопределенность на глобальном рынке, а также пик погашений внешнего долга, может вырасти до 65 рублей за доллар до конца года, считают эксперты. Сильных внутренних драйверов для российской валюты не наблюдается.