В Иркутской области рухнул автомобильный мост, не выдержав веса проезжавшего по нему лесовоза. Никто не пострадал, но движение между Иркутском и Киренском было прервано на несколько часов, пока спасатели не возвели ледовую переправу.

В Иркутской области рухнул автомобильный мост, не выдержав веса проезжавшего по нему лесовоза. Никто не пострадал, но движение между Иркутском и Киренском было прервано на несколько часов, пока спасатели не возвели ледовую переправу.ЧП произошло поздним вечером 3 декабря на мосту через реку Масловка, когда на рассчитанную на максимальную нагрузку в 20 тонн конструкцию заехал грузовик общей массой свыше 60 тонн. Последствия троекратной перегрузки не заставили себя ждать — мост сложился пополам, а лесовоз застрял на реке. Его водитель не пострадал.На протяжении нескольких часов движение между Иркутском и Киренском было заблокировано, пока сотрудники МЧС возводили ледовую переправу. Пока что ей могут пользоваться только владельцы легковых автомобилей, позже обещают оборудовать и ледовую переправу для большегрузов.