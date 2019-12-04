Следующие выборы главы государства в Белоруссии планируется провести в конце лета или начале осени следующего года. Но непростые отношения с Россией вносят коррективы в размеренную политическую жизнь братской республики. Все точки над i Александр Лукашенко расставит в ближайшее время.

Следующие выборы главы государства в Белоруссии планируется провести в конце лета или начале осени следующего года. Но непростые отношения с Россией вносят коррективы в размеренную политическую жизнь братской республики. Все точки над i Александр Лукашенко расставит в ближайшее время.На белорусские власти давит грядущее подписание плана поинтеграции с Россией. Александр Лукашенко просил Владимира Путина перенестимероприятие с 8 на 20 декабря, но получил отказ, пишет телеграм-канал"Бульба престолов"."Или 8-го, или ничего не будет. Именно поэтому вграфике возникло 7-е число и встреча Лукашенко и Путина как последняявозможность все утрясти", – отмечают анонимные авторы.Разговор двух лидеров будет очень трудным, в графикепрезидента России на него отведено шесть часов, сообщает "Бульбапрестолов". Каждый спорный вопрос будут обсуждать по часу: единая валюта иэмиссионный центр, общий налоговый кодекс и другое, отмечают авторы.Дополнительную интригу создает срочное обращение Лукашенко кбелорусам, с которым он должен выступить 5 декабря. По данным телеграм-канала,президент объявит, что досрочные выборы пройдут весной следующего года.Выполнять договоренности с Москвой Минск не собирается, поэтому перенеся выборына весну, надеется заручиться поддержкой Кремля. Осенью может бытьпоздно, считает "Бульба престолов". Впрочем, знакомые с белорусской политикой эксперты не исключают, что Батька, дабы не раздражать Москву, может уступить пост другому человеку.Россия и Белоруссия вышли на финальныйэтап согласования "дорожной карты". Согласованы более 20 пунктов из31. Сложнее всего продвигаются переговоры по экономическим вопросам: скидкам наэнергоносители, компенсации налогового маневра в нефтяной отрасли. требует от России новых уступок.