Следующие выборы главы государства в Белоруссии планируется провести в конце лета или начале осени следующего года. Но непростые отношения с Россией вносят коррективы в размеренную политическую жизнь братской республики. Все точки над i Александр Лукашенко расставит в ближайшее время.
Следующие выборы главы государства в Белоруссии планируется провести в конце лета или начале осени следующего года. Но непростые отношения с Россией вносят коррективы в размеренную политическую жизнь братской республики. Все точки над i Александр Лукашенко расставит в ближайшее время.
На белорусские власти давит грядущее подписание плана по
интеграции с Россией. Александр Лукашенко просил Владимира Путина перенести
мероприятие с 8 на 20 декабря, но получил отказ, пишет телеграм-канал
"Бульба престолов".
"Или 8-го, или ничего не будет. Именно поэтому в
графике возникло 7-е число и встреча Лукашенко и Путина как последняя
возможность все утрясти", – отмечают анонимные авторы.
Разговор двух лидеров будет очень трудным, в графике
президента России на него отведено шесть часов, сообщает "Бульба
престолов". Каждый спорный вопрос будут обсуждать по часу: единая валюта и
эмиссионный центр, общий налоговый кодекс и другое, отмечают авторы.
Дополнительную интригу создает срочное обращение Лукашенко к
белорусам, с которым он должен выступить 5 декабря. По данным телеграм-канала,
президент объявит, что досрочные выборы пройдут весной следующего года.
Выполнять договоренности с Москвой Минск не собирается, поэтому перенеся выборы
на весну, надеется заручиться поддержкой Кремля. Осенью может быть
поздно, считает "Бульба престолов". Впрочем, знакомые с белорусской политикой эксперты не исключают, что Батька, дабы не раздражать Москву, может уступить пост другому человеку.
Россия и Белоруссия вышли на финальный
этап согласования "дорожной карты". Согласованы более 20 пунктов из
31. Сложнее всего продвигаются переговоры по экономическим вопросам: скидкам на
энергоносители, компенсации налогового маневра в нефтяной отрасли. требует от России новых уступок.