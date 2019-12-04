Матчами в Бёрнли и Лондоне стартовал 15 тур английской премьер-лиги. Чемпион Англии Манчестер Сити крупно победил Бёрнли 4:1 и догнал Лестер в турнирной таблице.

Матчами в Бёрнли и Лондоне стартовал 15 тур английской премьер-лиги. Чемпион Англии "Манчестер Сити" крупно победил "Бёрнли" 4:1 и догнал "Лестер" в турнирной таблице.Первый гол в ворота хозяев в середине первого тайма отправил Рикардо Жезус, не забивавший с августа. Он же после перерыва развил успех. Затем свой первый гол в сезоне забил полузащитник "Сити" Родри. Вышедший на замену Рияд Марез в четвертый раз поразил ворота "Бернли". И только после этого хозяева поля усилиями Робби Брэди смогли отыграть один мяч. "Манчестер Сити" набрал 32 очка и делит второе-третье места с "Лестером". Но "лисицы" сыграли на матч меньше.Лондонский "Кристал Пэлас" принимал "Борнмут" и остался в меньшинстве на 19 минуте после удаления Мамаду Сако. Но "орлы" не только выстояли, но и смогли выиграть. За 14 минут до конца встречи защитник Джеффри Шлупп забил победный мяч. "Кристал Пэлас" набрал 21 очко и поднялся на пятое место.