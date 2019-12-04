Вокруг Веры Брежневой и Константина Меладзе ходят самые разные слухи: знаменитости то готовятся к рождению ребенка, то разводятся.В близком окружении пары прокомментировали эти разговоры.

Вокруг Веры Брежневой и Константина Меладзе ходят самые разные слухи: знаменитости то готовятся к рождению ребенка, то разводятся.В близком окружении пары прокомментировали эти разговоры.11 Май 2019 в 12:22 PDTМатериал дополняется