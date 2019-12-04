Вокруг Веры Брежневой и Константина Меладзе ходят самые разные слухи: знаменитости то готовятся к рождению ребенка, то разводятся.В близком окружении пары прокомментировали эти разговоры.
<a href="https://33live.ru/novosti/04-12-2019-meladze-dal-svobodu-brezhnevoj.html" target="_blank">Меладзе дал свободу Брежневой</a> - Вокруг Веры Брежневой и Константина Меладзе ходят самые разные слухи: знаменитости то готовятся к рождению ребенка, то разводятся.В близком окружении пары прокомментировали эти разговоры.
[url=https://33live.ru/novosti/04-12-2019-meladze-dal-svobodu-brezhnevoj.html]Меладзе дал свободу Брежневой[/url] - Вокруг Веры Брежневой и Константина Меладзе ходят самые разные слухи: знаменитости то готовятся к рождению ребенка, то разводятся.В близком окружении пары прокомментировали эти разговоры.