В Лиссабоне на турнире по единоборствам смешанного стиля, организованного промоушеном ЕСЕ, в бое между Эдером Лопесом и Диего Невешом произошло примечательное и уникальное событие. Оба спортсмена одновременно отправили друг друга в нокдаун.

В Лиссабоне на турнире по единоборствам смешанного стиля, организованного промоушеном ЕСЕ, в бое между Эдером Лопесом и Диего Невешом произошло примечательное и уникальное событие. Оба спортсмена одновременно отправили друг друга в нокдаун.Это произошло в первом же раунде их очного поединка. В одном из эпизодов оба бойца в один и тот же момент нанесли друг по другу удары, после которых повалились на пол. Лопес смог достаточно быстро оправиться от удара и подняться, а вот Невеш продолжил лежать и приходить в себя.A Double Knockdown/KO In A CAGE!