Не так давно в рамках презентации нового сезона нашумевшего сериала Кухня. Война за отель в Воронеж приехала актриса Елена Ксенофонтова. В беседе с журналистами женщина рассказала, что во время съемок рискнула своей жизнью.

Не так давно в рамках презентации нового сезона нашумевшего сериала "Кухня. Война за отель" в Воронеж приехала актриса Елена Ксенофонтова. В беседе с журналистами женщина рассказала, что во время съемок рискнула своей жизнью.Актриса призналась, что ей очень нравятся экстремальные увлечения. По ее словам, каждый подобный выброс адреналина становится для нее настоящей проверкой на прочность. Звезда сериала "Кухня. Война за отель"заметила, что на самом деле она боится высоты, но упорно пытается преодолеть свои страхи."Это у меня в крови. Хотя адреналина в жизни мне и так хватает. Мненравится пробовать что-то новое и брать себя на "слабо". Я очень боюсьвысоты. Но раз страшно – надо пробовать. На воздушном шаре, например, ялетала со своим сыном. Как только мы взлетели, он запричитал: "Мама, ябуду делать все, что ты скажешь, только выпусти меня отсюда", – поведала артистка в интервью с журналистами издания "".Она также отметила, что полет на шаре не стал ее единственным развлечением. Так женщина попробовала себя в прыжке с парапланом, а по пути в Сочи решила отважиться на свободный полет.По всей видимости, съемки в новом сезоне "Кухни" сподвигли ее попробовать что-то необычное.26 Ноя 2019 в 8:46 PST"Когда я ехала в Сочи на фуникулере, мне стало скучно, и на пути обратно япролетела на тросе над ущельем со скоростью 80 км/ч. Я заразила этимеще несколько женщин, мужчины не рискнули", – рассказала артистка.Впрочем, она отметила, что веселее всего было шоумену Дмитрию Нагиеву. По ее словам, именно он столкнулся с самыми неожиданными проверками на силу характера."А так во время съемок все самое экстремальное было у Нагиева. Он бегалза свиньей, его преследовал медведь, его же догонял Назаров", – со смехом вспомнила звезда сериала "".Ранее о съемках высказался другой актер, принявший участие в съемках "Кухни". Дмитрий Назаров признавался, что вернуться в проект ему было весьма непросто. Тем не менее, он нашел в себе силы и не пожалел.