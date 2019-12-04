Заявку на ипотеку клиенты Московского кредитного банка смогут подать не выходя из дома. Эта и многие другие функции появились в мобильном приложении МКБ Онлайн.

Заявку на ипотеку клиенты Московского кредитного банка смогут подать не выходя из дома. Эта и многие другие функции появились в мобильном приложении "МКБ Онлайн".Все очень просто: клиенту достаточно указать ценунедвижимости, первоначальный взнос и сумму ипотечного кредита. Для продолженияработы сотрудник МКБ оперативно свяжется с будущим заемщиком. Если у клиентауже есть кредит, то ему будет полезна функция частичного или полного досрочногопогашения займа.Также в мобильном банке появилась возможность созданияавтоплатежей, чтобы пользователь смог оперативнее оплатить счета: услуги ЖКХ (ЕИРЦ, Мосэнергосбыт), автомобильные штрафы,судебные и налоговые задолженности. После настройки автоплатежа системаавтоматически произведет оплату после поступления денег на счет.Кроме того, в мобильном банке появилась функция формированиясправки о состоянии счета и ее отправки через мессенджер или почту. Такаявозможность доступна в в разделе "Прочее".Ранее "Дни.ру" писали, что клиенты смогут весьдекабрь платить в два раза меньше за проезд в метро Москвы и Санкт-Петербурга.Бонусная программа доступна для владельцев карт, выпущенных в рамках пакетов"Выгодный" и "Премиальный" и тарифа "Можнобольше".Максимальный размер компенсации за проезд в подземкесоставит 1000 баллов. Зачисление бонусов будет производиться до 20 январявключительно.Московский кредитный банк предоставляет полный комплексбанковских услуг для юридических и физических лиц. Кредитная организациястабильно входит в утвержденный Центральным банком России перечень системнозначимых кредитных организаций. По данным "Интерфакс-100", МКБнаходится в топ-3 частных банков по объему активов.