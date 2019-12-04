Заявку на ипотеку клиенты Московского кредитного банка смогут подать не выходя из дома. Эта и многие другие функции появились в мобильном приложении МКБ Онлайн.
Заявку на ипотеку клиенты Московского кредитного банка смогут подать не выходя из дома. Эта и многие другие функции появились в мобильном приложении "МКБ Онлайн".
Все очень просто: клиенту достаточно указать цену
недвижимости, первоначальный взнос и сумму ипотечного кредита. Для продолжения
работы сотрудник МКБ оперативно свяжется с будущим заемщиком. Если у клиента
уже есть кредит, то ему будет полезна функция частичного или полного досрочного
погашения займа.
Также в мобильном банке появилась возможность создания
автоплатежей, чтобы пользователь смог оперативнее оплатить счета: услуги ЖКХ (ЕИРЦ, Мосэнергосбыт), автомобильные штрафы,
судебные и налоговые задолженности. После настройки автоплатежа система
автоматически произведет оплату после поступления денег на счет.
Кроме того, в мобильном банке появилась функция формирования
справки о состоянии счета и ее отправки через мессенджер или почту. Такая
возможность доступна в в разделе "Прочее".
Ранее "Дни.ру" писали, что клиенты смогут весь
декабрь платить в два раза меньше за проезд в метро Москвы и Санкт-Петербурга.
Бонусная программа доступна для владельцев карт, выпущенных в рамках пакетов
"Выгодный" и "Премиальный" и тарифа "Можно
больше".
Максимальный размер компенсации за проезд в подземке
составит 1000 баллов. Зачисление бонусов будет производиться до 20 января
включительно.
Московский кредитный банк предоставляет полный комплекс
банковских услуг для юридических и физических лиц. Кредитная организация
стабильно входит в утвержденный Центральным банком России перечень системно
значимых кредитных организаций. По данным "Интерфакс-100", МКБ
находится в топ-3 частных банков по объему активов.