Виктория Лопырева и Игорь Булатов поженились. Причем влюбленные предпочли не устраивать из этого события шумихи.

Виктория Лопырева и Игорь Булатов поженились. Причем влюбленные предпочли не устраивать из этого события шумихи.18 Сен 2019 в 4:04 PDTМатериал дополняется