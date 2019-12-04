Виктория Лопырева и Игорь Булатов поженились. Причем влюбленные предпочли не устраивать из этого события шумихи.
<a href="https://33live.ru/novosti/04-12-2019-model-viktoriya-lopyreva-vyshla-zamuzh.html" target="_blank">Модель Виктория Лопырева вышла замуж</a> - Виктория Лопырева и Игорь Булатов поженились. Причем влюбленные предпочли не устраивать из этого события шумихи.
[url=https://33live.ru/novosti/04-12-2019-model-viktoriya-lopyreva-vyshla-zamuzh.html]Модель Виктория Лопырева вышла замуж[/url] - Виктория Лопырева и Игорь Булатов поженились. Причем влюбленные предпочли не устраивать из этого события шумихи.