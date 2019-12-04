В ходе проверки оепративники обнаружили и изъяли наркотик, общей массой около 500 граммов, а также электронные весы...

Оперативники ОНК УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве задержали троих подозреваемых в покушении на сбыт наркотического средства – героина.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции на Дмитровском шоссе задержали 38-летнюю и 42-летнего жителей столицы по подозрению в покушении на сбыт наркотика посредством закладок на территории Северного округа столицы.При личном досмотре у женщины были обнаружены 8 свертков неизвестного вещества, общей массой свыше трех граммов. Согласно проведенному исследованию изъятое содержит в своем составе наркотическое средство — героин.В ходе дальнейшей отработки информации на Дубнинской улице оперативниками была задержана еще одна подозреваемая – 42-летняя жительница столицы, у которой в ходе проверки было обнаружено и изъято аналогичное средство, общей массой 496,8 граммов, а также электронные весы.Следователем СЧ СУ УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 УК РФ «Приготовление к преступлению, покушение на преступление» и 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29