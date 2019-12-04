Останки советского солдата нашли в саду виллы немецкого телеведущего в Потсдаме. Рядом с останками нашли также каску и боеприпасы.

Останки советского солдата нашли в саду виллы немецкого телеведущего в Потсдаме. Об этом сообщил таблоид Bild.По информации издания, обнаружили скелет в ходе строительных работ. Рядом с останками нашли также каску и боеприпасы. По словам экспертов, состояние костей указывает на то, что человек скончался много лет назад.В ближайшие дни останки изучат, чтобы определить время и причину смерти. Затем они будут захоронены, сообщает телеканал "Россия 24".