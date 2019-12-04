До встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского на саммите в нормандском формате осталось несколько дней. Известный эксперт дал неутешительный прогноз на предстоящие переговоры.

До встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского на саммите в нормандском формате осталось несколько дней. Известный эксперт дал неутешительный прогноз на предстоящие переговоры.Прорыва от встречи ожидать не следует.Об этом в комментарии для "Дни.ру" заявил эксперт движения"Сильная Россия" по международным вопросам, вице-президентМеждународного комитета защиты прав человека Александр Ионов.Он напомнил, что на протяжении пяти лет Киев саботируетвыполнение минских соглашений, которые предусматривают отвод войск от линииразграничения и прекращение огня. Начатая Петром Порошенко военная операцияпродолжается при Владимире Зеленском, подчеркнул эксперт.Тем самым Киев подталкивает Донецк и Луганск к дальнейшейэкономической и политической интеграции с Россией, считает Ионов. "Выдаютсяпаспорта жителям Донецкой и Луганской республик, принимаются законы,позволяющие им беспрепятственно работать в России", – сказал эксперт.Накопившиеся противоречия могла бы решить федерализация Украины.Но этому активно противостоят прозападные силы внутри страны, напомнилполитолог. Ионов уверен, что Украина останется унитарной, на федерализациювласти не решатся."Сейчас вопрос в том, чтобы окончательно остановитькровопролитие и зафиксировать в первую очередь гуманитарные договоренности,которые могут быть достигнуты в рамках встречи. Но продолжаетнастаивать на санкциях против России, и это риторика не мирного урегулирования,а дальнейшей эскалации", – добавил Ионов.Встреча в нормандском формате пройдет 9 декабря в Париже.Президенты России и Украины обсудят детали урегулирования в Донбассе вместе слидерами Германии и Франции. Не исключено, что переговорят вприватной обстановке.