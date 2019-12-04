С 1 января следующего года география эксперимента расширяется на Санкт-Петербург, Ленинградскую, Нижегородскую, Ростовскую области и другие регионы. Налоговая ставка для самозанятых составит 4%. Соответствующий законопроект Госдума приняла во втором чтении.
С 1 января следующего года география эксперимента расширяется на Санкт-Петербург, Ленинградскую, Нижегородскую, Ростовскую области и другие регионы. Налоговая ставка для самозанятых составит 4%. Соответствующий законопроект Госдума приняла во втором чтении.
С начала текущего года налогообложение на профессиональный
доход действует в Москве и Подмосковье, в Калужской области и Татарстане. С января
следующего года этот список дополнится Санкт-Петербургом, Ленинградской, Воронежской, Волгоградской, Нижегородской, Новосибирской, Ростовской,
Самарской, Свердловской, Челябинской областями, Ханты-Мансийским, Ямало-Ненецким
округами и другими регионами.
Самозанятые, продающие товары физлицам или оказывающие
услуги, облагаются налогом по льготной ставке – 4%. Для тех, кто работает с юрлицами и индивидуальными предпринимателями, ставка составляет 6%.
Для уплаты налога нужно скачать мобильное приложение
"Мой налог" и зарегистрироваться. Отчисления необходимо делать не
позднее 25-го числа.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил обсудить распространение налогового режима на регионы-реципиенты. "Чтобы это было более
объективно, исходя из нашей географии – один регион на Дальнем Востоке, один в
Сибири, один на Кавказе в ЮФО. Мы же хотим понять истинную картину ситуации", -
сказал председатель нижней палаты.
Напомним, сейчас к первому чтению готовится
законопроект о поощрении и защите капиталовложений. Документ окажет положительное
влияние на экономику регионов. Авторы нормативно-правового акта предлагают ряд мер, в том числе трехлетний мораторий на изменение ставок налога на прибыль, землю и имущество,
а также условий ведения бизнеса для проектов, сумма вложений в которые
превышает пять миллиардов рублей.