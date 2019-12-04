С 1 января следующего года география эксперимента расширяется на Санкт-Петербург, Ленинградскую, Нижегородскую, Ростовскую области и другие регионы. Налоговая ставка для самозанятых составит 4%. Соответствующий законопроект Госдума приняла во втором чтении.

С 1 января следующего года география эксперимента расширяется на Санкт-Петербург, Ленинградскую, Нижегородскую, Ростовскую области и другие регионы. Налоговая ставка для самозанятых составит 4%. Соответствующий законопроект Госдума приняла во втором чтении.С начала текущего года налогообложение на профессиональныйдоход действует в Москве и Подмосковье, в Калужской области и Татарстане. С январяследующего года этот список дополнится Санкт-Петербургом, Ленинградской, Воронежской, Волгоградской, Нижегородской, Новосибирской, Ростовской,Самарской, Свердловской, Челябинской областями, Ханты-Мансийским, Ямало-Ненецкимокругами и другими регионами.Самозанятые, продающие товары физлицам или оказывающиеуслуги, облагаются налогом по льготной ставке – 4%. Для тех, кто работает с юрлицами и индивидуальными предпринимателями, ставка составляет 6%.Для уплаты налога нужно скачать мобильное приложение"Мой налог" и зарегистрироваться. Отчисления необходимо делать непозднее 25-го числа.Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил обсудить распространение налогового режима на регионы-реципиенты. "Чтобы это было болееобъективно, исходя из нашей географии – один регион на Дальнем Востоке, один вСибири, один на Кавказе в ЮФО. Мы же хотим понять истинную картину ситуации", -сказал председатель нижней палаты.Напомним, сейчас к первому чтению готовитсязаконопроект о поощрении и защите капиталовложений. Документ окажет положительноевлияние на экономику регионов. Авторы нормативно-правового акта предлагают ряд мер, в том числе трехлетний мораторий на изменение ставок налога на прибыль, землю и имущество,а также условий ведения бизнеса для проектов, сумма вложений в которыепревышает пять миллиардов рублей.