Зарубежное издание British GQ составило рейтинг самых стильных мужчин. Лидером списка стал франко-американский актер Тимоти Шаламе. Артист занял первую строчку благодаря смелым дизайнерским ..

Зарубежное издание British GQ составило рейтинг самых стильных мужчин. Лидером списка стал франко-американский актер Тимоти Шаламе.Артист занял первую строчку благодаря смелым дизайнерским нарядам, в которых он появлялся на красной дорожке. Журналисты издания также отметили, что Шаламе обладает красивым лицом и стройным телосложением, передает .На втором месте рейтинга оказался голливудский актер Брэд Питт. Тройку замыкает 20-летний рэпер Lil Nas X, чья песня Old Town Road возглавила хит-парад Billboard Hot 100 в этом году.