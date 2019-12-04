Минус 11 миллиардов рублей ежегодно. И это минимум. Во столько оценила Счетная палата ущерб российского бюджета от незаконной вырубки леса. При этом половина всех незаконных рубок в стране приходится на Иркутскую область. Аудиторы заявляют, что правоохранительные органы слабо контролируют лесорубов, а сотрудники лесной охраны плохо патрулируют. Как планируют бороться с проблемой?

Минус 11 миллиардов рублей ежегодно. И это минимум. Во столько оценила Счетная палата ущерб российского бюджета от незаконной вырубки леса. При этом половина всех незаконных рубок в стране приходится на Иркутскую область. Аудиторы заявляют, что правоохранительные органы слабо контролируют лесорубов, а сотрудники лесной охраны плохо патрулируют. Как планируют бороться с проблемой?Более миллиона кубических метров в год – именно столько леса в нашей стране ежегодно вырубают без разрешения. Это примерно 16-17 тысяч деревьев и 11-12 миллиардов рублей в год, которые проходят мимо государства. К таким выводам пришли специалисты Счетной палаты России."В 2016-2017 годах объем незаконных рубок составлял 1,1 миллиона кубических метров с причиненным ущербом в размере 5,5 миллиарда рублей ежегодно. Результаты нашей проверки показали, что основными факторами, обуславливающими значительный объем незаконных рубок в нашей стране, являются: отсутствие достоверной информации о лесных ресурсах страны, недостаточность сил и средств по осуществлению контроля в лесах, а также низкая заработная плата работников лесного хозяйства. А еще — низкий уровень привлечения к ответственности лиц, виновных в нелегальной заготовке и обороте древесины, и отсутствие реального наказания за совершенные уголовные преступления", — комментирует ситуацию аудитор Счетной палаты РФ Михаил Мень.Рекордсмен — Иркутская область. Почти половина всех незаконных рубок происходит именно на ее территории. Вот, к примеру, недавний случай. В начале ноября полицейские и оперативники ФСБ задержали 12 человек, которые успели незаконно вырубить леса более чем на 6,5 миллиона рублей. А это уже конец ноября – выявлено еще две группы черных лесорубов. Ущерб, причиненный ими, поменьше – около 350 тысяч рублей. Но такие преступления иркутские полицейские раскрывают десятками. А ведь есть еще и те, кого не поймали."Сейчас якобы лесные участки отдали в аренду, а все эти лесные воры, которые были раньше, стали субарендаторами, немного легализовались. Они делают документы и пользуются тем, что у нас расчетная лесосека не пересчитывалась еще с советских времен", — рассказывает общественный деятель Сергей Угляница.Согласно все тому же докладу Счетной палаты, 974 миллиона гектаров лесов вообще невозможно проанализировать. По ним просто нет информации. 85 процентов материалов не обновлялись по меньшей мере 10 лет, а это значит, что не проводились те самые работы по лесоустройству – нет четкого деления на участки, системы патрулирования и, как следствие, не только контроля за рубками, но и возможности предотвратить значительную часть пожаров. А они нередко начинаются от неубранных делянок.Это четко видно на кадрах, снятых с самолетов и вертолетов. Это видео, например, сделал пилот ЯК-18. На нем лесорубы как раз заканчивают работу и поджигают оставшиеся ветки, чтобы не тратить часть выручки на их вывоз.По мнению сотрудников Счетной палаты, проблема — в "различии в структуре региональных органов власти, на которые возложено управление лесным хозяйством". Говоря же простым языком, не понятно, кто должен патрулировать, учитывать, ловить и наказывать, а главное – где для всего этого взять сотрудников? Тех же лесничих катастрофически мало и им запрещено носить оружие. Все, что они могут, – только предупредить. "Черные лесорубы" же часто вооружены, а пока лесничий вызовет полицию и пока сотрудники доедут к месту вырубки через тайгу, может пройти немало времени.Сейчас Счетная палата разрабатывает комплекс мер по преодолению проблем в лесной отрасли. Они будут направлены президенту. Среди предложений – введение единых нормативов патрулирования лесов, общие требования к деятельности пунктов приема и отгрузки древесины, пересмотр нормативов заготовки древесины для собственных нужд, а самое главное — ответственность за недостоверность данных лесоустройства.