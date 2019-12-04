Игровой день в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги продолжился двумя матчами. Виннипег Джетс дома был сильнее Даллас Старз 5:1, а Тампа-Бэй Лайтнинг в дополнительное время взяла верх в гостевой встрече с Нэшвилл Предаторз 3:2.

Игровой день в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги продолжился двумя матчами. "Виннипег Джетс" дома был сильнее "Даллас Старз" 5:1, а "Тампа-Бэй Лайтнинг" в дополнительное время взяла верх в гостевой встрече с "Нэшвилл Предаторз" 3:2.Нападающий "Тампы" Никита Кучеров внес большой вклад в победу "молний". Он сделал голевую передачу в основное время, которое завершилось вничью 2:2. В дополнительном периоде Никита после передачи Михаила Сергачева забросил победную шайбу. На счету Кучерова стало 30 очков – 10 голов и 20 передач. Вратарь "Лайтнинг" Андрей Василевский отбил 30 бросков.Менее удачно сложился для наших хоккеистов "Далласа" матч с "Виннпегом". Вратарь Антон Худобин пропустил пять шайб, отразив 25 бросков. Нападающие Александр Радулов и Никита Гурьянов результативных действий не совершили.