Немецкие ученые из Мюнхенской обсерватории и Института внеземной физики Макса Планка обнаружили самую тяжелую черную дыру во Вселенной. Она находится в ядре галактики Holm 15A, в созвездии Кита.

Немецкие ученые из Мюнхенской обсерватории и Института внеземной физики Макса Планка обнаружили самую тяжелую черную дыру во Вселенной. Она находится в ядре галактики Holm 15A, в созвездии Кита.Астрофизики определили, что ее масса в 40 миллиардов раз тяжелее Солнца. В этом им помогло наблюдение за движениями звезд вокруг галактического ядра с помощью самого большого на Земле телескопа в Чили.Тем временем, Holm 15A – массивная эллиптическая галактика, сообщает . Она образовалась при слиянии двух и более мелких галактик. Черная дыра в ней возникла за счет выброса звезд из центра на радиальные орбиты при гравитационных взаимодействиях между галактиками.Черная дыра поглощает в себя много звезд. И с каждым новым слиянием она набирает массу.