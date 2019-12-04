Не так давно певица МакSим посетила премию Золотой граммофон. Знаменитость вышла под свет софитов в роскошном парчовом платье, однако не у всех оно вызвало восхищение.

Не так давно певица МакSим посетила премию "Золотой граммофон". Знаменитость вышла под свет софитов в роскошном парчовом платье, однако не у всех оно вызвало восхищение.Так ведущий программы "Модный приговор" на Первом канале, историк моды Александр Васильев в буквальном смысле выдал артистке "на орехи" за ее несуразный наряд. По мнению медиа-персоны, образ не только не украсил певицу, но и состарил ее."МакSим, видимо, многое пережила в своей жизни, потому что выглядитгораздо старше своего возраста – на все пятьдесят. Парчовое платье сразрезом и обувь на высокой платформе создают образ ресторанной певицы", – передает слова Васильева издание .По его мнению, материал, из которого выполнено платье артистки, а также его фасон смотрятся весьма неудачно на фигуреМакSим. По всей видимости, ей стоило обратиться за советом к стилистам или же выбрать для себя другой наряд."Не могу сказать, что это платье украшает ее фигуру, молодит. Такаятяжелая парча, особенно в сочетании с широкой юбкой прибавляет возраста", – подчеркнул историк моды.25 Ноя 2019 в 1:57 PSTВпрочем, он также отметил смелость певицы. Он заметил, что пресса уже вовсю раструбила о том, что в таком наряде знаменитость вызвала опасения у поклонников. Тем не менее, Александр порекомендовал звезде отечественного шоу-бизнеса не терять присутствия духа и идти вперед, несмотря на отклики злопыхателей."Вышли десятки статей с заголовками типа этого: "Внешний вид МакSим на "Золотом граммофоне" обеспокоил всех присутствующих". Как поступать втаком случае? Стать затворницей? Нет, идти и получать премию,участвовать в концертах, но отдавать себе отчет в том, что журналисты ипублика будут вас обсуждать и критиковать", – подытожил мужчина.